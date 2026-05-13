1976年公開の『犬神家の一族』を皮切りに、『セーラー服と機関銃』（1981年）、『時をかける少女』（1983年）、『Wの悲劇』（1984年）など、日本映画史に残る数々の話題作を世に送り出してきた角川春樹が、“最後の総監督作品”として手がける映画『星の教室』が、2026年秋に公開されることが決定した（配給：NAKACHIKA PICTURES／フライフリーエンターテイメント）。主演は桜田ひより、監督は中川龍太郎が務める。【画像】主演