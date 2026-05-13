アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラで拘束されているすべての政治犯を釈放する考えを示しました。トランプ大統領：すべての政治犯を釈放する。我々、そしてベネズエラは多くの政治犯を釈放したが、残りもこれから釈放される。トランプ大統領は12日、ベネズエラで拘束されているすべての政治犯を釈放すると述べました。アメリカのCNNは、トランプ政権による軍事作戦でマドゥロ大統領が拘束されてからベネズエラでは400人以上の