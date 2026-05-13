なにわ男子の道枝駿佑（23）が、Prime Video「M．I．S．S．I．O．N．歌劇な潜入捜査官」（9月から独占配信）で主演を務めることが12日、分かった。昼の姿は女子大生、正体はエリート捜査官という“一人二役”に挑戦する。「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」というジャンルミックスの“青春やり直し”潜入サスペンスコメディー。道枝演じるエリート刑事が極秘任務のために女子大生に扮（ふん）し、女性が大半を占める芸術