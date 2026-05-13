子煩悩なわんこの驚きの行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1205万回再生を突破し、「健気さに涙出てくる」「防御完璧の被害者(笑)」「感動しました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2人の男の子が悪いことをしたので叱った結果→察した大型犬が…ワンコとは思えない『まさかの光景』】 叱られた双子ちゃん Instagramアカウント「k_donpochi」の投稿主さんは、大型