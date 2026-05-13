ワンコがお散歩中に8匹の犬に囲まれたら、犬見知りを発揮して…？情けなくて可愛い姿に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破。「愛おしい」「びっくりしたのね」「気持ちわかりますｗ」といった声が寄せられています。 【動画：朝、犬見知りのワンコが『8匹の犬に囲まれてしまった』結果→想像以上にビビりまくり…わかりやすい態度】 お散歩中に8匹の犬に囲まれたら… YouTubeチャンネル「