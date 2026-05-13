オシャレに飾られた撮影スポットで写真を撮るコーギーさん。モデル顔負けの眩しい笑顔を浮かべていたのに…まるでコントのような結末が話題になっているのです。 思わず笑顔になるおもしろ可愛いその光景は記事執筆時点で107万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：写真スポットで『犬の記念撮影』を撮った結果→腕が限界を迎えて…まるでコントのような『表情』