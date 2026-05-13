田植えを体験したのはことし入社したばかりの「新米社員」です。亀田製菓の新入社員が阿賀野市の田んぼで田植えを体験しました。会社ではコメ作りの現場が直面する課題や農業の重要性を自分事に捉えてもらうおうと去年から地元の農家とともにコメづくりに取り組んでいます。参加者「手間のかかるおコメをみんなで作っていくという気持ちで一生懸命植えました」「新入社員としていろいろな方に笑顔を届けられるように頑張っていきた