北海道・帯広警察署は、病院の院長などをかたる男らによる特殊詐欺が相次いで発生したと発表しました。2026年4月27日、帯広市内の不動産業者に、病院の院長を語る男から「病院のリフォームをしたい」「リフォーム会社を紹介してほしい」と電話がありました。不動産会社は知り合いの建設会社を紹介し、紹介を受けた建設会社は病院の院長を語る男とリフォームに向けてやり取りをしていたところ、「取引業者ともめ