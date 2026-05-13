本塁打王争いのメインキャストになった村上をMLB公式は高く評価した(C)Getty ImagesMLB公式サイトは現地時間5月12日、今季の新人王の第1回模擬投票の結果を公表した。同サイトの専門家39人による投票で、各リーグ1〜5位まで投じて1位票に5ポイント、2位票が4ポイントと以下1ポイントずつ下がりランク付け。全ての統計データは10日時点のものを参考とした。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻アーチシーンをチェックアメリ