連載第100回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。北中米大会でじつに14大会連続のＷ杯観戦になる後藤氏。今回は、各国ユニフォームの話とＷ杯と縁の深い「アディダス」についてです。1974年西ドイツワールドカップでのオランダ代表。中央がヨハン・クライフ