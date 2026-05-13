歌手のチョ・ヨンナム（80）が激しい批判を浴びている。周囲の女性たちを「側室（後宮）」に例えるなど、その言動が現代の価値観からあまりに乖離している実態が改めて浮き彫りになったのだ。【写真】チョ・ヨンナム、元妻は“アカデミー女優”問題となったのは、5月12日に韓国で放送されたトーク番組『朝の庭』。この日の放送でチョ・ヨンナムは、自身の傘寿（80歳）の祝いを後輩の女性タレントたちが開いてくれたと明かした。MC