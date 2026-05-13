読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！ 仕事の付きあいで取引先の男性と食事に行った主人公。気遣いから終電を逃してしまい、仕方なく相乗りしたタクシーで、思いもよらない恐怖の体験をすることになります。果たしてどんな事態が待っていたのでしょうか...！？取引先の男性との食事会。ある日の仕事終わり、私は取引先の男性と2人で食事に行くことになりました。当初は、今後の仕事のことも考え、少しでも良い関係