今日5月13日は、広く大気の状態が不安定となるでしょう。全国的に晴れ間が出ますが、午後ほど所々で雨や雷雨になりそうです。落雷や突風、ひょう、急な激しい雨に注意が必要です。最高気温は平年並みか高く、名古屋などでは真夏日(最高気温30℃以上)に迫る暑さになりそうです。北日本〜西日本天気の急変に注意今日13日は暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、北日本から西日本にかけて広く大気の状態が不安定になるでしょう。