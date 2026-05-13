名古屋・栄の駐車場で今月6日、男性が顔などを刃物で切りつけられた殺人未遂事件で、フィリピン国籍の男子中学生が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、フィリピン国籍で14歳の中学生の少年です。少年は今月6日、他の者と共謀し、中区栄3丁目の駐車場で会社員の男性(18)の顔などをナイフのようなもので切りつけ、殺害しようとした疑いが持たれています。男性は知人らと談笑していた際、2人組の少年らに襲わ