東京・足立区でトラックに積まれていた鉄骨などが落下する事故がありました。12日午後3時過ぎ、足立区江北の交差点でトラックが右折しようとした際に荷崩れを起こし、積んでいた鉄骨や鉄板などが歩道に散乱したということです。この影響で、ガードレールやガードパイプが破損し周辺の歩道をふさぎましたが、けが人はいませんでした。