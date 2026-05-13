海上自衛隊員の男が女性を盗撮しようとした疑いで、現行犯逮捕されました。海上自衛隊・横須賀基地所属の3等海曹・波多野聖人容疑者（37）は11日午後4時ごろ、神奈川・横浜市の商業施設で女性のスカート内を盗撮しようとした疑いが持たれています。波多野容疑者は、靴に穴をあけ小型カメラやバッテリーなどを仕込み、動画を撮影していたということです。