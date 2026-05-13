イギリス政府は12日、ホルムズ海峡の安全確保に向けた多国籍任務に、軍艦や戦闘機などを派遣する方針を明らかにしました。イギリスのヒーリー国防相は、40カ国以上の代表が出席したオンライン会合で、ホルムズ海峡での航行の自由を確保するための多国籍任務に、イギリスとして貢献すると表明しました。提供するのは、海軍の駆逐艦「HMSドラゴン」や空軍のタイフーン戦闘機、そして機雷掃討ドローンなどです。また、イギリス政府は