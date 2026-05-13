お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（34）が12日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。後輩芸人の結婚式に自分だけが招待されていない衝撃の理由が明かされ、スタジオが騒然となる場面があった。今回は「勝手に大調査M-1ファイナリストってどんな人?」と題して放送され、昨年のM-1王者「たくろう」、2位「ドンデコルテ」、3位「エバース」、6位「豪快キャプテン」、7位「カナメストーン」の5組が集