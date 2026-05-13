◇プロ野球セ・リーグ巨人5xー3広島（5月12日、岐阜）プロ初の猛打賞を記録した巨人の平山功太選手。1番・ライトでのスタメン出場でしたが、これはプロデビュー戦となった4月8日以来となります。「初めてスタメンで出たときも、1番ライトで（相手は）カープで。ちょっと緊張した部分はあったんですけど、その時も左ピッチャーで、きょうは左ピッチャーから3安打はすごくうれしいです」とはにかみました。しかも、相手は床田寛樹