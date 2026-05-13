「アイス屋さんでPayPay支払いしたんだけど、『PayPay利用の場合はそれぞれの代金にプラス50円です』って言われて。3点買ったから50×3で150円上乗せされて請求された」PayPayで払ってもらったはずが、女性客の｢ある一言｣で勘違い被害に後悔…フリマ混雑時ならではの巧妙な手口とは？ぷりん3号さん（@mmcmmc328）が、モヤモヤ体験をThreadsに投稿し話題に…その後について取材。PayPay株式会社（東京都新宿区）にも公式の見解を