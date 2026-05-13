中国自動車工業協会が11日に発表したデータによると、中国の4月の新エネルギー車の生産台数が前年同月比5．5％増の132万台、販売台数が同9．7％増の134万4000台になった。新車販売台数全体に占める新エネ車の割合は53．2％に達した。全体として見ると、1-4月の自動車の生産台数は961万4000台、販売台数は957万4000台となり、うち新エネ車の生産台数は428万5000台、販売台数は430万4000台だった。自動車の輸出台数は同61．5％増の31