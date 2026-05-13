DeNAは12日、通算396試合に出場した正捕手・山本祐大のトレードを発表した。その日の試合では、期待がかかる高卒4年目の松尾汐恩が先発マスクを任され、起用に応える活躍を見せた。まず、松尾は捕手としてエース・東克樹を好リード。これまで山本とバッテリーを組んできた東だったが、持ち味の制球力と多彩な変化球で、6回2安打無失点と相手打線を寄せ付けなかった。さらに打撃面でも、第1打席で先制タイムリーを放つなど2安打