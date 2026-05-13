◆ 「最後一押しできてヒットゾーンに飛ばせた、この打点は大きい」日本ハムは12日、ロッテと対戦し3−2で勝利した。同点で迎えた8回、二死一・三塁で清宮幸太郎が適時打を放ち、勝ち越しに成功した。パ・リーグ2位タイの24打点と、勝負強さが光る清宮。12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・片岡篤史氏は「特に対左だが、清宮の良い所は腕が伸びないという所だと思う。この適時打も、ちょっと差し込まれて