「危険が潜む場所」に設置されるクルマを運転していると、道路脇に設置されたさまざまな標識を目にします。赤や青の丸い標識だけでなく、黄色いひし形をベースにした「警戒標識」もそのひとつ。【画像】これがもっと珍しい「なだれ注意」と「高波注意」の標識です！「落石のおそれあり」や「動物が飛び出すおそれあり」といった具体的な図案が描かれているものは直感的に危険の内容がわかりますが、なかには中央に黒々と「！」