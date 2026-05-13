俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（28）が8日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「佐野勇斗の歴史に学ぶ夢の叶え方!!」と題し、メンバーの4人を迎えて、自身の幼少期から現在までのさまざまな成功や挫折などのエピソードを明かした。【写真】“グレた高校時代”の12点のテストを披露した佐野勇斗小学生時代の話題を進める中で、「勉強もすごいできたんで、100点が当たり前だったんですよ」という佐