日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１３日に生放送された。冒頭で総合司会の水卜麻美アナウンサーと水曜パーソナリティーを務める俳優・戸塚純貴と声を合わせて番組開始のあいさつ。水卜アナは「今は晴れて暖かい気配もするんですけど、『ＺＩＰ！』では雨男の戸塚さん、きょうは大丈夫ですか、雨？」と話しかけた。これに戸塚は「きょうはですね、晴れかと思いきや、午後大荒れだそうです」