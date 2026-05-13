『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！ 『佐久間宣行のNOBROCK TV』をはじめとするYouTubeでの活躍に加え、ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』などテレビ出演も急増中のすみぽんが、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！ すみぽん ©熊谷直子／集英社 【プロフィール】すみぽん（高倉 菫）2001年8月12日生まれ愛知県出身身長160cm特技＝