中国へ向け米ワシントンを出発するルビオ国務長官（奥）＝12日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領の訪中には、上院議員時代に対中強硬派として知られ、中国から制裁対象に指定されたルビオ国務長官が同行している。訪中は長官就任後初めて。中国側は米中首脳会談の重要性を考慮し、受け入れを決めたとみられる。ルビオ氏は上院議員時代、香港や新疆ウイグル自治区の人権問題に取り組み、中国を厳しく批判してきた