阪急阪神百貨店を子会社に持つエイチ・ツー・オー リテイリング（H2O）は、阪急阪神ホールディングスと共同出資して特別目的会社を設立し、瀬戸内海・生口島のラグジュアリー旅館「Azumi Setoda」を取得する。同施設はアマンリゾート創業者のエイドリアン・ゼッカ（Adrian Zecha）と、リゾート開発のナル・デベロップメンツが2021年に立ち上げた。【画像をもっと見る】同事業により、H2Oと阪急阪神HDは「富裕層向けツーリズム