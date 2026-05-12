「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」が、成城石井との初のコラボレーションアイテムとして、オリジナルショッピングバッグを数量限定で発売する。5月17日から成城石井の店舗および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】今回のコラボは、「良いものを選び、その価値を丁寧に届ける」という両社共通の姿勢と、日常を豊かにしたいという想いが共鳴したことで実現した。商品は、成城石井のショッピングバッ