阪急阪神百貨店を運営するエイチ・ツー・オー リテイリングが、2026年3月期連結業績を発表した。売上高は前期比0.2％減の6802億円、営業利益は同7.0％減の323億円、純利益は同14.0％減の299億円と、減収減益での着地となった。【画像をもっと見る】主力の百貨店事業は、売上高が同2.2％減の6210億円、営業利益が同15.8％減の237億円と、減収減益だった。阪急うめだ本店のリモデルに伴う売り場閉鎖の影響に加え、2024年4〜6月に