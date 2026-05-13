グラウンドでは笑顔が広がりました。札幌市内の小学校できのう、元ファイターズ選手による出張授業が行われ子どもたちは思う存分野球を楽しんでいました。（谷口雄也さん）「そう！ナイスー！」札幌市内の小学校できのう開かれたのは、野球の出張授業です。初回となる今回はファイターズのコーチに加え、金子誠さん、田中賢介さん、谷口雄也さんがゲストとして参加し、子どもたちに野球の楽しさを伝えまし