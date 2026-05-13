◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5x-3 広島(12日、岐阜)9回裏にサヨナラ2ランホームランを放った佐々木俊輔選手がヒーローインタビューで喜びの声をファンへ届けました。インタビュー冒頭、岐阜のジャイアンツファンから送られる大歓声に佐々木選手は「最高です！」と笑顔で力強く一言。サヨナラ弾の打席は同点の9回先頭が出塁しノーアウト1塁と、サインも考えられた場面。「入る前に打撃コーチから『サインが出なかったら初球から行っ