「巨人５−３広島」（１２日、ぎふしん長良川球場）広島は３−３の九回、救援の中崎が巨人・佐々木に２ランを浴びてサヨナラ負け。悔しい岐阜の夜となったが、希望の光を放ったのが、左太ももを痛めた秋山に代わって１軍昇格し、「８番・左翼」でスタメン起用された田村俊介外野手（２２）だ。ベンチの期待に応え、四回に一時同点となる右前適時打。若武者のフルスイングがチームに勢いをもたらす。右手一本で食らいついた。