元AKB48メンバーでタレントの板野友美が、13日までにInstagramを更新。近影を披露すると称賛の声が寄せられた。【写真】板野友美、“バスタオル1枚”で美スタイル全開ネット衝撃「ドキドキした」美スタイル際立つコーデが度々話題を呼んでいる板野。今回は「お風呂上がりHow to」とつづり、スキンケアの様子を動画で披露。冒頭ではバスタオル1枚での姿を公開しており、ファンからは「お肌めっちゃ綺麗」「ドキドキした」な