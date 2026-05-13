「GENERATIONS from EXILE TRIBE」「EXILE」の元メンバーで、ダンサー、俳優の関口メンディーが25日、結婚を発表した。【写真】バッキバキ！関口メンディーの上半身関口は「計量、終わりました笑 #workout」と冗談めかしながら、上半身裸の写真を公開。ジムでのワークアウト後でパンプアップしていることを差し引いても、サイドまで見事に割れた腹筋は、日頃の鍛錬の賜物であることを物語っている。バッキバキの関口の上半