YouTubeチャンネル＆インスタグラムで公開ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアの金メダリスト、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が11日、自身のYouTubeチャンネルやインスタグラムを更新。落差20メートルを“飛ぶ”動画を公開すると、ファンの間で大反響となった。雪の上に立った21歳・村瀬が、崖のようになっている場所に向かって滑り、そして飛んだ。かなりの高さから、落下しながら横回転。見事に着地すると、撮