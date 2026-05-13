永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第6話が12日に放送。みなと（永作）と渚（中沢元紀）の距離感や関係性、仲直りのシーンに反響が集まっている。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第6話渚（中沢元紀）がみなと（永作博美）をおんぶある日、みなとに突然、新幹線の運転士研修中だった渚が体調を崩し病院に運ばれたと連絡が入る。しばらく実家で療養することになるも、甲斐甲斐し