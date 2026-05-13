高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話が12日に放送され、もう1人の光誠（高橋一生）が意味深な表情を見せると、ネット上には「なんだ…？」「気になるな…」「入れ替わってたりする？」といった反響が集まった。【写真】ラストでは英人として生きる光誠（高橋一生）にも急展開！『リボーン』第5話よりある日、英梨（横田真悠）と友野（鈴鹿央士）が英人として生きる