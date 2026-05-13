巨人の則本昂大投手（３５）が、今季５登板目で移籍後初勝利をかけて１３日の広島戦（福井）で先発する。１２日はＧ球場で捕手を立たせたブルペン投球などで調整した。「体の動き的にも良かったと思いますし、あとはそれを試合で表現するだけ」と、“５度目の正直”へ自信をのぞかせた。前回登板の４月２８日・広島戦（東京Ｄ）は５回を投げていずれも今季ワーストの１２安打６失点で２敗目。「どこかで休ませようという当初の