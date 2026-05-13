筆者の話です。弟のためにしてきたことを、どこか誇らしく思っていました。けれどある一言で、その記憶の見え方が変わって――。 繰り返す言葉 「迎えに行ってあげてたよね」何気ない会話の中で弟にそう話すことがありました。両親が共働きで、保育園の迎えに間に合わない日は、小学生だった私が弟を迎えに行っていたのです。学校から帰るとランドセルを置き、そのまま保育園へ向かうこともありました。 積