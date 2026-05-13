サッカーの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー発表会見は１５日に行われ、森保一監督（５７）が２６人を発表する。本大会を現地取材するスポーツ報知の担当記者４人がメンバー当落を大予想。けが人の続出により、予想の難易度は極めて高くなっている今大会だが、初の世界一を目標に掲げる森保監督の狙いを読み解き、全的中を目指す。５大会連続Ｗ杯出場を目指す長友を選出するかどうかは焦点の一つで、私はメ