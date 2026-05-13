◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）春のマイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイルは１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。華々しい船出には、まだ続きがある。橋田宜長調教師（３７）＝栗東＝は開業１９日目にアイサンサンで愛知杯を勝利。１９８４年のグレード制導入以降、最速で重賞制覇を成し遂げ、今度は８４年以降で史上２位となる開業７４日目のＧ１