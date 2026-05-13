『おりせ人形帖』（文藝春秋）2019年に『首侍』でオール讀物新人賞を受賞しデビューした作家・由原かのんさん。待望の単行本2作目となる時代小説『おりせ人形帖』が、5月13日に文藝春秋より発売されます。【画像】由原 かのんさん舞台は江戸時代の人形町。人形の声を聞くことができる不思議な力を持つ少女・おりせの迷いや成長を描いた作品です。人形職人の家に生まれたおりせは、自身も職人になることを夢見ていますが、跡取