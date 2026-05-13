〈本を読むのが苦手な文学研究者が愛用する勉強技法。25分集中＋5分休憩＝30分1セットのポモドーロ・テクニックで勉強量を可視化せよ！〉から続くアルゴリズムに身をゆだね、日々、流れゆく情報に思考のリソースを奪われていると感じている人も多いかもしれない。勉強のセットアップに必要なのは自分で考える環境を取り戻すこと。そのためにはSNS断ちが欠かせない。そのうえで、勉強に必要な反芻の余白をどうやって作ればいいの