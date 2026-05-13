日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。◆◆◆怒り心頭の高市首相通常国会の閉会後にも行われる中央官庁の幹部人事を前に、高市早苗首相がフラストレーションを溜めている。怒りの矛先は財務省。「財務省の人事案は、そのまま通さない」と息巻いている、との情報が、瞬く間に霞が関中に拡散した。高市早