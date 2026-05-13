フジテレビの清水賢治社長は12日、同局で記者会見を行い、同日発表した3つの指針からなる新しい企業理念について説明。同局を象徴する「楽しくなければテレビじゃない」からの脱却を掲げた上で、「楽しさ」の本質について語った。【画像】フジテレビが公表した再生・改革に向けての具体策一覧同局は会見に先立って、公式サイト上に新たな企業理念に関する文書を発表。1981年から掲げてきたキャッチフレーズ「楽しくなければテ