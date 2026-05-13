高市総理大臣は、来日しているアメリカのベッセント財務長官と総理官邸で会談しました。会談には片山財務大臣も同席し、ベッセント長官は会談でトランプ大統領の訪中について説明し、日米同盟の重要性を強調しました。また、日米戦略投資や重要鉱物も話題となったということです。ベッセント長官は記者団に、円安が続く為替の動向について「過度な為替の変動は望ましくないと思いますし、これまでも、そしてこれからも財務省と緊密