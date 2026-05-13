かなりの距離を飛行し救急搬送！第三管区海上保安本部の公式Xは2026年5月8日、東京から1500km離れた海上で発生した急病人の緊急搬送について発表しました。【メッチャ遠い！】これが、海上保安庁が救急搬送に向かった場所です（動画）海上保安庁に118番通報があった場所は、東京から南に約1500km離れた海域だったとのことです。公開された画像によると、その位置は小笠原諸島よりさらに南にあり、公式Xでも「通報位置はなんと