車でぶつかってきたくせに、「危ないだろ！」と怒られて......。【衝撃の体験】バックミラー越しにチラチラと私を見て来る…運転手が私に告げた言葉新社会人になりたてだったころのYさん（投稿時：静岡県・20代女性）は驚きのあまり、頭を下げることしかできなかったという。＜Yさんからのおたより＞当時免許取り立てのころ、新卒で入社したばかりの会社から帰宅しコンビニに立ち寄った時のことです。買い物を終え駐車場から出よう